Шкиряк отправился в зону АТО
01:23, 10 июня 2015Война
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Советник главы МВД Зорян Шкиряк выехал в район проведения боевых действий в зоне АТО для выполнения особых поручений министра.
Шкиряк улетел в зону АТО / УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В ходе командировки Шкиряк планирует посетить секторы "М", "Б" и "С".
Читайте такжеВ течение дня боевики 30 раз обстреляли позиции сил АТО и населенные пункты«В зависимости от ситуации буду стараться сообщать о ходе событий на разных учатсках фронта», - отметил Шкиряк.
Для виконання особливих доручень Міністра МВС Украіни Arsen Avakov, виіхав в зону АТО, в райони проведення активних бойо...Posted by Зорян Шкиряк on Tuesday, June 9, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что Зорян Шкиряк возвращается на должность советника министра внутренних дел Арсена Авакова.
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