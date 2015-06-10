Шкиряк отправился в зону АТО

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В ходе командировки Шкиряк планирует посетить секторы "М", "Б" и "С".

Читайте такжеВ течение дня боевики 30 раз обстреляли позиции сил АТО и населенные пункты«В зависимости от ситуации буду стараться сообщать о ходе событий на разных учатсках фронта», - отметил Шкиряк.

Для виконання особливих доручень Міністра МВС Украіни Arsen Avakov, виіхав в зону АТО, в райони проведення активних бойо... Posted by Зорян Шкиряк on Tuesday, June 9, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что Зорян Шкиряк возвращается на должность советника министра внутренних дел Арсена Авакова.