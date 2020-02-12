С начала суток оккупанты осуществили два обстрела украинских позиций на Донбассе - Минобороны

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На протяжении текущих суток российские оккупанты осуществили два обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям Объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В частности, все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

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Так, рядом с Новотошковским произошел обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от населенного пункта Орехово - с миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета.

"Сегодня, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в Минобороны.