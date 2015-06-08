Куратор батальона "Киев-1" сообщил об окончании боя в районе Марьинки

Об этом на своей странице в соцсети сообщил координатор добровольческого батальона "Киев-1" Евгений Дейдей. "Бой закончился. Сепаратисты понесли значительные потери - много раненных, есть убитые. Кроме того, разбита вражеская БМП", - написал Евгений Дейдей.

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По его данным, среди мирных жителей и сил АТО пострадавших нет.

"Сейчас в районе Марьинки снова тихо...", - добавил куратор батальона.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Евгений Дейдей проинформировал, что в Марьинке завязался ближний бой, террористы обстреливают позиции сил АТО из танков и минометов по прямой наводке.

Позже пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что украинские военнослужащие имеют достаточно сил и средств, чтобы сдержать противника в районе Марьинки.