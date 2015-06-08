Бойцы АТО смогут сдержать боевиков в районе Марьинки – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Сегодня примерно в 9.00 враг начал обстрел украинских позиций из стрелкового оружия, минометов. Под этим прикрытием диверсионно-разведывательная группа противника пыталась приблизиться к нашим позициям. Наши воины ее своевременно обнаружили, завязался бой. Других подробностей пока неизвестно, но у нас достаточно сил и средств, чтобы сдержать там противника», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня координатор добровольческого батальона «Киев-1» Евгений Дейдей на своей странице в Facebook проинформировал, что в Марьинке снова завязался ближний бой, террористы обстреливают позиции сил АТО из танков и минометов по прямой наводке.

Утром 3 июня возле Марьинки российско-террористические войска начали массированный обстрел позиций украинских войск, а затем перешли в наступление. В результате боев погибли 5 украинских бойцов (из них под Мар'їнкою - 4), 39 были ранены. За угрозу жизни украинских военнослужащих и мирных жителей Марьинки командование приняло решение использовать артиллерийское вооружение, которое было отведено в соответствии с Минским договоренностям, и силы АТО дали адекватный ответ врагу.