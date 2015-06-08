В "ДНР" создали чешско-словацкое подразделение: бойцы говорят, что воюют против ЕС и НАТО - СМИ
Один из добровольцев рассказал, что новые желающие повоевать на стороне сепаратистов прибывают на Донбасс через Ростов-на-Дону, поскольку там есть аэропорт и он находится недалеко от границы.
В рамках интернациональной бригады, которая воюет на стороне боевиков Донбасса, было создано чешско-словацкое подразделение.
Словацкое издание Aktuality взяло интервью у представителей подразделения, сообщает Европейская правда.
Как отмечается, словацкие и чешские добровольцы воюют на стороне сепаратистов в составе интернациональной бригады, известной как "Пятнашка".
"Сейчас здесь уже настолько много наших, что достаточно для создания подразделения на 10 человек с собственной нашивкой", - сказал один из добровольцев.
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По его словам, новые желающие повоевать на стороне сепаратистов прибывают на Донбасс через Ростов-на-Дону, поскольку там есть аэропорт и он находится недалеко от границы.
При этом собеседник издания отказался уточнить, занимается ли российская сторона сбором и координацией людей.
Утверждается, что сейчас в подразделении восемь добровольцев – четыре чеха и четыре словака. Издание в распространенных фото заретушевало лица наемников, поэтому их невозможно узнать.
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Наивысшее звание среди участников подразделения – у словака с позывным "Сойка" - старший лейтенант. В основном же чехи и словаки являются либо рядовыми, либо выполняют консультативные функции.
"Мы хотим построить свое подразделение, основываясь на традиции чехословацких легионов. Мы воспринимаем ЕС как диктатуру, а НАТО как агрессивный блок. Это наша форма борьбы с ними", - сказал один из добровольцев.
Представители чешской и словацкой власти пока не комментировали участие своих граждан в боевых действиях на территории другой страны.