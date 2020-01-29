В Минске договорились возобновить поиск пропавших без вести на Донбассе - пресс-секретарь Кучмы

В частности, до следующего заседания ТКГ в Минске будут проработаны предложения по механизму организации работы по поиску пропавших без вести с участием международных организаций.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе договорились возобновить поиск пропавших без вести.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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«В гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению людей, которая была успешно проведена 29 декабря 2019 года. Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста», - говорится в сообщении.

Также Олифер сообщила, что сегодняшняя встреча ТКГ была последней с участием Мартина Сайдика, который передал полномочия специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау. «ТКГ еще раз поблагодарила посла Сайдика за его работу и поздравила Хайди Грау с началом ее каденции на этом посту», - заявила она.