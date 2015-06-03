Куратор батальона "Киев-1": боевики подтянули немало сил, чтобы взять Марьинку

В Марьинке батальон "Киев-1" и 28-я бригада ведут прямой контакт с боевиками. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил нардеп, куратор "Киев-1" Евгений Дейдей.

"Есть 200-е, есть 300-е. По количеству пока не известно. Удалось отдавить их обратно, на те же позиции где они были, почти на те же. Сейчас еще идет бой. Сейчас идет прямой контакт в Марьинке. Наши бойцы и бойцы 28-й бригады в данный момент ведут прямой контакт, пока что ждем развития дальнейшей ситуации, что и как. Они подтянули немало сил для того, чтобы взять Марьинку. Благодаря бойцам 28-й бригады, смогли удержать ее", - заявил нардеп.

Ранее в АТЦ заявили, что ситуация в Марьинке стабилизировалась.

Читайте такжеСилы АТО для прекращения наступления боевиков применили тяжелое вооружение

Напомним, в районе Марьинки около 10 часов продолжались ожесточенные бои. По словам медиков, ранены около 30 бойцов ВСУ. Также сообщалось о ранении 4 мирных жителей и о гибели одного из них.

По данным Генштаба, в направлении Марьинки враг бросил в бой против украинских войск более десяти танков и до тысячи человек живой силы. Наступление поддерживают самоходные пушки 2С1 "Гвоздика". На других направлениях наступление на наши позиции также поддерживается огнем из пушек и тяжелых минометов, которые, кстати, в соответствии с Минскими договоренностями должны быть отведенными на 25 и более километров от линии соприкосновения.

Также стало известно, что украинская сторона вынуждена была использовать тяжелую артиллерию для адекватного ответа противнику.

Отметим, что замкомандира ДУК Валентин Манько на своей странице в Facebook написал, что, согласно разведданным, боевики собрали много вооружения возле Батурино, Марьинки, Песок и Первомайского. И если боевикам удастся прорвать оборону, то в районе Пески – Карловка - Авдеевка сформируется новый котел.

Читайте такжеОколо тысячи боевиков штурмуют Марьинку, город охвачен пожаром - пресс-центр АТО

По его словам, на вчерашний день было зафиксировано несколько беспилотников, именно в районе Марьинки и Красногоровки, которые осуществляли разведку украинских позиций.