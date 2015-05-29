Российский дипломат заявил, что Москва не считает захваченных на Донбассе ГРУшников наемниками

Об этом заявил представитель посольства России в Киеве Олег Гришин, пишет сайт радиостанции Говорит Москва в пятницу.

«Это заявил адвокат, но он может много чего говорить, у него работа такая убеждать кого-то в чём-то. Это не значит, что это официальная позиция РФ. Второе - посольство рассматривает задержанных исключительно как граждан РФ, которых мы будем защищать. И мы предпринимаем для этого все необходимые действия», - подчеркнул Гришин.

Он отметил, что ранения задержанных не угрожают их жизни, состояние стабильное.

«По последним данным, ранения, которые они получили и самочувствие у них стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - добавил дипломат.

Читайте такжеЗадержанный спецназовец: консул сказал , чтобы мы не переживали, Россия о нас не забыла16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы — Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Минобороны России заявило, что указанные граждане проходили военную службу, но действующими военными не являются.

19 мая СБУ обнародовала показания российских военных. Тогда же задержанным объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 УК Украины за участие в террористической деятельности т. зв. "ЛНР".

Один из военных РФ – Александр Александров, сержант третьей бригады спецназа в Тольятти (РФ), контрактник, служит с 12 декабря 2012 года. Мужчина рассказал о том, что группа базировалась в Луганске, а сам он приехал в Украину защищать область.

Александров назвал фамилии всех членов группы, а также сообщил, что в Украину они вошли 26 марта в составе 2-го батальона в составе 220 человек.

Второй – капитан Евгений Ерофеев родом из Куйбышево. Российский бывший солдат-срочник третьей отдельной бригады спецназа в Тольятти узнал командира Евгения Ерофеева и заявляет, что тот не увольнялся со службы.

В пятницу, 29 мая, адвокат одного из задержанных на Луганщине россиян Константин Кравчук заявил, что консул посольства России Алексей Грубый назвал арестованных «наемниками» и «полицейскими ЛНР», не имеющими отношения к российской армии.