Штаб АТО опровергает обвинения в обстреле Горловки украинскими военными

«Украинские военные обстрелов по населенным пунктам не ведут, в отличие от террористов, которые это делают чуть ли не ежедневно. Они это делают постоянно», – сообщил Радио Свобода представитель штаба АТО Леонид Матюхин 28 мая.

Он предположил, что именно сепаратисты обстреляли жилые кварталы Горловки, а затем возложили вину за это на украинскую сторону.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО обостряется - боевики используют зенитные установки и минометы26 мая сепаратисты заявили об обстреле украинскими военными Горловки, в результате которого, по их словам, погибли трое гражданских, среди которых 11-летняя девочка.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обнародованном сегодня, наблюдатели сообщили, что посетили Горловку, видели разрушенный дом, а в морге зафиксировали три тела – мужчины средних лет, женщины и ребенка. Они установили, что все трое стали жертвами обстрела.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ зафиксировала возобновление активных обстрелов в ШирокиномРанее УНИАН сообщал, что 25 мая на подконтрольной территории Украине Донбасса обстреляли автомобиль Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.