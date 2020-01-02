Два обстрела в сутки: штаб ООС отчитывается об относительной тишине на фронте

Оккупанты обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно вблизи Новотроицкого, еще один - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с Орехово.

Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.