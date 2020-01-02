Два обстрела в сутки: штаб ООС отчитывается об относительной тишине на фронте
19:28, 02 января 2020Война
19 0
Оккупанты обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Оккупанты 2 раза нарушили режим тишины на Донбассе / фото УНИАН
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Читайте такжеНа Донбассе покончил с собой украинский доброволец с позывным Гудвин
"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно вблизи Новотроицкого, еще один - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с Орехово.
Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter