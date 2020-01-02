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Два обстрела в сутки: штаб ООС отчитывается об относительной тишине на фронте

19:28, 02 января 2020
Война
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Оккупанты 2 раза нарушили режим тишины на Донбассе / фото УНИАН

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно вблизи Новотроицкого, еще один - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с Орехово.

Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Теги: #ситуация на Донбассе#операция Объединенных сил