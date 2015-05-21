Порошенко: У нас есть полные доказательства присутствия российских военных

Об этом он сказал во время открытия саммита "Восточного партнерства" в Риге в четверг, пишет ВВС Украина.

"Сейчас у нас есть полные доказательства присутствия регулярных подразделений российской армии. Сегодня, как вы, наверное, знаете, ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста сделали официальное заявление про военнослужащих, которые сейчас находятся на лечении в нашем госпитале", - отметил президент Украины.

Ранее сообщалось, что один из задержанных на Луганщине россиян рассказал членам Мониторинговой миссии ОБСЕ о том, что он попал в Украину по приказу своего военного подразделения.

Читайте такжеЧисленность войск России на Донбассе на разных этапах агрессии составляла от 4 до 14 тысяч человек - Порошенко

16 мая в бою под Счастьем на Луганщине были ранены и задержаны двое граждан России, которых украинская сторона назвала бойцами российского спецподразделения ГРУ.

Зато Минобороны России заявило, что задержанные действительно служили в российской армии, однако уволились до момента задержания в Украине.