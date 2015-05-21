Порошенко: У нас есть полные доказательства присутствия российских военных
Президент Петр Порошенко заявил, что украинская сторона имеет безоговорочные доказательства присутствия действующих российских военных на Донбассе.
Порошенко уверяет, что Украина имеет доказательства присутствия действующих российских военных на Донбассе/ Фото УНИАН
Об этом он сказал во время открытия саммита "Восточного партнерства" в Риге в четверг, пишет ВВС Украина.
"Сейчас у нас есть полные доказательства присутствия регулярных подразделений российской армии. Сегодня, как вы, наверное, знаете, ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста сделали официальное заявление про военнослужащих, которые сейчас находятся на лечении в нашем госпитале", - отметил президент Украины.
Ранее сообщалось, что один из задержанных на Луганщине россиян рассказал членам Мониторинговой миссии ОБСЕ о том, что он попал в Украину по приказу своего военного подразделения.
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16 мая в бою под Счастьем на Луганщине были ранены и задержаны двое граждан России, которых украинская сторона назвала бойцами российского спецподразделения ГРУ.
Зато Минобороны России заявило, что задержанные действительно служили в российской армии, однако уволились до момента задержания в Украине.