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На Донбассе стихли обстрелы

07:27, 20 декабря 2019
Война
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет / ООС

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано рядом населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Теги: #Донбасс#война