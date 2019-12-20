На Донбассе стихли обстрелы

Боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.

19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС. Читайте такжеБоевики пытались втянуть в "казачий полк" жителя Луганской области - СБУ Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано рядом населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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