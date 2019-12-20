На Донбассе стихли обстрелы
07:27, 20 декабря 2019Война
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Боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет / ООС
19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
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Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано рядом населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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