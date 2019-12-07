СНБО утвердил один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса

По словам Данилова, сценарии имеют свои «производные». А окончательный результат будет зависеть от условий, достигнутых на «нормандском саммите».

Совет национальной безопасности и обороны утвердил на закрытом заседании 7 декабря один из сценариев реинтеграции Донбасса.

Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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При этом Данилов не ответил, что это за сценарий и каковы его условия, ссылаясь на закрытый режим заседания.

«Сценарий реинтеграции касается возвращения оккупированных территорий в Украину», – сказал он.

По словам Данилова, сценарии имеют свои «производные». А окончательный результат будет зависеть от условий, достигнутых на «нормандском саммите».

В то же время СНБО также рассматривал создание территориальной обороны, в частности – из добровольцев. Презентовать проект планируется до 31 декабря 2019 года.

Встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря в столице Франции Париже. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лидеры стран «нормандской четверки» обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и выборы на Донбассе.

Напомним, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет разговаривать с боевиками и предлагает привлечь к переговорам в Минске в рамках работы Трехсторонней контактной группы переселенцев с Донбасса.