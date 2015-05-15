ОБСЕ действует в Украине неэффективно из-за россиян в составе команды - военный эксперт США

Об этом он заявил во время презентации доклада "Вне Минска 2: перспективы для нового российского наступления", сообщает Голос Америки.

"ОБСЕ никогда не была предназначена, чтобы наблюдать за военными действиями. Я характеризую их скорее советниками по браку, чем адвокатами по разводу... Идея такая, что они будут делать свою работу, настаивать на инспектировании и быстрых докладах... Они просто органически не способны этого делать, потому что в составе команды есть россияне. Когда я был в Мариуполе, то количество российских наблюдателей было значительно больше, чем представителей из других стран. Они ходили возле позиций украинских военных и вводили координаты их расположения в свои мобильные телефоны. ОБСЕ не является независимой организацией", - считает президент фонда "Потомак".

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Кроме того, Карбер также презентовал карту из инспекций, на которую согласилась ОБСЕ, где четко видно, что инспекторы не имеют доступа к российско-украинской границе, через который происходит основная переброска российской техники и солдат на Донбасс.

По данным военного эксперта, на другом участке границы, представители ОБСЕ могут находиться только 25% своего времени, предварительно уведомив другую сторону. Еще в части региона ОБСЕ может находиться только 50% своего времени.