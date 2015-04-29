Минобороны заявляет о недостоверном отчете миссии ОБСЕ по обстрелам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, командование также опровергает данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о количестве обстрелов украинских позиций боевиками в районе Широкино и подчеркивает необходимость установления миссией веб-камер для наблюдения в наиболее "горячих" точках вдоль всей линии соприкосновения.

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"На официальном веб-сайте СММ ОБСЕ распространена информация, из которой следует, что в течение дня 26 апреля наблюдатели миссии в районе населенного пункта Широкино Донецкой области зафиксировали всего 413 выстрелов из вооружения различных типов, которые якобы были осуществлены подразделениями Вооруженных сил Украины в направлении территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой области", - отмечают в Минобороны.

При этом за этот же промежуток времени на контролируемой Украиной территории наблюдателями СММ ОБСЕ было зафиксировано лишь два взрыва от артиллерийских снарядов калибром 122 мм на восточной окраине населенного пункта Бердянское Донецкой области.

"Командование штаба АТО официально заявляет, что обнародованные СММ ОБСЕ данные не соответствуют информации об обстрелах контролируемой Украиной территории, зафиксированных штабом АТО в секторе «Г»", - заявляет пресс-служба ведомства.

В целом, как утверждают в Минобороны, "в течение указанных суток было зафиксировано 17 случаев открытия огня по позициям Вооруженных сил Украины, в ответ на которые подразделения ВСУ 8 раз открыли огонь. Эта информация косвенно подтверждается данными, полученными Общим центром контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон от представителей отдельных районов Донецкой области, которые осуществляли мониторинг режима прекращения огня на посту наблюдения".