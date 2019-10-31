"Нацкорпус" и "Азов" сложили оружие в Золотом

«Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ», - заявили в "Нацкорпусе".

Активисты партии «Национальный корпус» и ветераны полка «Азов», которые находятся в Золотом, сложили оружие в одно место, куда имеют доступ.

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«Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть, пока что, будет так», — сказал руководитель киевской ячейки «Нацкорпуса» Сергей Тамарин в эфире телеканала «НАШ», передают "Новости Донбасса".

Он добавил, что его соратники не собираются покидать дом на окраине Золотого, который после завершения разведения войск станет «последним блок-постом, где находятся люди, которые хотят и могут защищать землю и жителей».

Также представитель «Нацкорпуса» анонсировал создание мобильных групп, которые будут ездить в места разведения войск и делать «объективное оценивание, как там все происходит». Тамарин отметил, что инициатива называется «Рейд за мир» и в ее состав войдут ветераны боевых действий и волонтеры.