Журналист опубликовал запись разговора "элиты" "ДНР" о пытках пленного украинского военного

Журналист телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко опубликовал запись телефонного разговора "чиновников" "ДНР", в котором высокопоставленные сепаратисты решают, как скрыть следы пыток, передает ТСН.

"Заместитель председателя комиссии "ДНР" по делам военнопленных" Лилия Родионова позвонила "и.о. министра внутренних дел" Алексею Дикому. Она сообщила, что в Докучаевске есть "тело украинского ЗСУшника", а на нем остались следы от пыток.

Родионова сказала, что боевики уже вызвали жену убитого солдата для опознания тела и спросила, что делать со следами пыток. "Заместитель по делам пленных" предупредила, что на украинской территории сделают судмедэкспертизу и обнаружат, что боевики издевались над солдатом. На это Алексей Дикий посоветовал не отдавать жене тело убитого.

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"Что это, фантазии Оруэлла или Олдоса Хаксли? Нет, просто реалии "ДНР". Официальные "уполномоченные" по обмену пленными и погибшими нужны для того, чтобы вовремя скрыть факты истязаний и пыток. Я думаю, что этим людям уже сейчас стоит поискать себе хорошего адвоката. В Гааге", - подписал видео Андрей Цаплиенко.

Журналист напомнил слова Лилии Радионовой, которые она произнесла в марте этого года: "Мы не обмениваем тела, пытаемся приучить украинскую сторону: менять погибших кощунство, их нужно просто передавать".

"Видимо, покрывать изуверов - не кощунство", - отметил Цаплиенко.