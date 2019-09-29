Оккупанты применили запрещенные "Минском" минометы вблизи Травневого

Также боевики обстреливали позиции ВСУ из противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута.

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По его словам, на Луганском направлении противник дважды, после полуночи и после 06:00 со стороны оккупированного Доломитного обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку Травневого. Боевики применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, запрещенные Минскими договоренностями, а также ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Кроме того, четыре обстрела враг совершил на Донецком направлении.

В частности, около 02:00 и после 06:00 оккупанты со стороны Докучаевска из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открывали огонь по позициям украинских войск в районе Новотроицкого. Оба обстрелы длились по 15 минут.

С 03:00 противник 20 минут из стрелкового оружия провоцировал военнослужащих Вооруженных сил, находящихся на позициях вблизи Павлополя, а в период с 10:35 до 10:55 со стороны Уживки боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по захитникам Водяного.

"По имеющейся информации, от начала текущих суток в Объединенных силах потерь нет, наши подразделения надежно контролируют ситуацию на линии разграничения", - отметил Праута.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования РФ на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил вследствие обстрелов удалось избежать.