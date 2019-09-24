Оккупанты 24 раза нарушили режим тишины на Донбассе: двое раненых

С начала текущих суток оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня.

В понедельник, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановки из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Кроме того, враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза недалеко от Богдановки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

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дважды вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутового – из ручного противотанкового гранатомета;

около Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

по два раза неподалеку Попасной и Новолуганского и один раз вблизи Орехового – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Майского и один раз около Зайцевого – из стрелкового оружия.

За минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия позиции возле Красногоровки и Майского.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 22 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.