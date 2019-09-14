На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский военный

Военный получил ранение не совместимое с жизнью.

Вчера, 13 сентября, во время выполнения боевого задания погиб один украинский боец.

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Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, военный получил ранение не совместимое с жизнью.

"С целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командование воинской части", - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в результате вражеских обстрелов получили ранения восемь военнослужащих.