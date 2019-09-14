На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский военный
10:01, 14 сентября 2019Война
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Военный получил ранение не совместимое с жизнью.
В зоне ООС погиб украинский боец / фото УНИАН
Вчера, 13 сентября, во время выполнения боевого задания погиб один украинский боец.
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Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, военный получил ранение не совместимое с жизнью.
"С целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командование воинской части", - добавили в штабе.
Как сообщал УНИАН, 13 сентября в результате вражеских обстрелов получили ранения восемь военнослужащих.
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