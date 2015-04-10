Боевики начали активней обстреливать силы АТО из крупнокалиберного оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Противник значительно активизировал обстрелы наших позиций из вооружений, которые по договоренностям подлежат отводу, в частности на Донецком и Мариупольском направлениях", - сказал Лысенко.

По его словам, противник совершил 15 обстрелов со 120-миллиметровых минометов, трижды зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровых артиллерийских систем и дважды - из танков.

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Лысенко отметил, что благодаря умелым действиям украинских бойцов потерь из-за обстрелов среди личного состава нет.

Вместе с этим, спикер АТО проинформировал, что за прошедшие сутки противник 14 раз применял беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в районе Докучаевска зафиксирована работа трех станций радиоэлектронной борьбы противника.