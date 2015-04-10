Боевики начали активней обстреливать силы АТО из крупнокалиберного оружия
В течение минувших суток боевики активизировали обстрелы из крупнокалиберного оружия позиций украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"Противник значительно активизировал обстрелы наших позиций из вооружений, которые по договоренностям подлежат отводу, в частности на Донецком и Мариупольском направлениях", - сказал Лысенко.
По его словам, противник совершил 15 обстрелов со 120-миллиметровых минометов, трижды зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровых артиллерийских систем и дважды - из танков.
Читайте такжеРоссийские специалисты с оккупированных территорий рассылают провокационные СМС-сообщения - Лысенко
Лысенко отметил, что благодаря умелым действиям украинских бойцов потерь из-за обстрелов среди личного состава нет.
Вместе с этим, спикер АТО проинформировал, что за прошедшие сутки противник 14 раз применял беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в районе Докучаевска зафиксирована работа трех станций радиоэлектронной борьбы противника.