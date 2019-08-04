КПВВ "Станица Луганская" временно изменит график работы

На оккупированной территории будут проводиться мероприятия по разминированию.

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» в период с 4 по 10 августа будет осуществлять пропуск граждан через линию разграничения до 18:00.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, российско-оккупационные войска с 4 по 10 августа будут осуществлять мероприятия по разминированию территории вблизи разрушенного автомобильного моста в Станице Луганской.

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«В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18:00», - говорится в сообщении.

В свою очередь, командование Объединенных сил приняло решение также изменить режим работы КПВВ для обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения.

«Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18:00. Кроме того, граждан, следующих на временно оккупированную территорию Украины, будут пропускать до 17:30", - преодолевали в штабе.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 4 августа, украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон заявила, что в настоящее время невозможно начать процесс восстановления автомобильного моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны пророссийских боевиков. Отмечалось, что пиротехнические работы должны проводиться не только на прилегающих к КПВВ территориях, но и на участке возле разрушенного моста, чтобы начать его ремонт.