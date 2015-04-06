Глава донецкой милиции обнародовал личные данные 40 боевиков "Моторолы"
07:53, 06 апреля 2015Война
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Имена, клички и другие данные 40 участников незаконного вооруженного формирования «Спарта» опубликовал глава УМВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
МВД выложила данные сорока боевиков / Facebook Вячеслав Аброськин
Данные выложены на странице Аброськина в Facebook.
"Страна должна знать этих «хероев» поименно. На их руках кровь наших сограждан", - написал он.
Читайте такжеВ России активиста оштрафовали за фотографию боевика "ЛНР" со свастикойДанные установлены благодаря выложенным в сеть видеоматериалам боевика банды "Моторолы" Дубового. Большинство перечисленных в списке боевиков из Донецкой области, есть также несколько уроженцев Днепропетровской области и Харькова.
Страна должна знать этих «хероев» поименно. На их руках кровь наших сограждан. На территории Донецкой области, оккупир...Posted by Vyacheslav Abroskin on Sunday, April 5, 2015
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