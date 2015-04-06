Глава донецкой милиции обнародовал личные данные 40 боевиков "Моторолы"

Данные выложены на странице Аброськина в Facebook.

"Страна должна знать этих «хероев» поименно. На их руках кровь наших сограждан", - написал он.

Читайте такжеВ России активиста оштрафовали за фотографию боевика "ЛНР" со свастикойДанные установлены благодаря выложенным в сеть видеоматериалам боевика банды "Моторолы" Дубового. Большинство перечисленных в списке боевиков из Донецкой области, есть также несколько уроженцев Днепропетровской области и Харькова.