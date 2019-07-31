Сайдик отмечает результативность "хлебного перемирия" на Донбассе
Перемирие, согласованное на предыдущем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, принесло значительные результаты.
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Об этом заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, сообщает БЕЛТА.
"За это время не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы вследствие обстрелов. Число нарушений перемирия существенно сократилось", - сказал он.
В этой связи Сайдик приветствовал усилия сторон, направленные на обеспечение режима прекращения огня. Он настоятельно призвал стороны продолжать его соблюдение в полной мере.
Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».