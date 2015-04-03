Боевики обстреляли позиции АТО в Широкино

Как сообщил 0629 пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов, обстрел имел хаотичный характер.

Боевики "ДНР" в пятницу около семи часов вечера открыли из гранатомета огонь по украинским позициям в поселке Широкино, потом террористы применили 82-мм миномет.

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Пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля боевики 17 раз нарушили режим тишины.