Боевики обстреляли позиции АТО в Широкино
23:20, 03 апреля 2015Война
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Боевики "ДНР" в пятницу около семи часов вечера открыли из гранатомета огонь по украинским позициям в поселке Широкино, затем террористы применили 82-мм миномет.
REUTERS
Как сообщил 0629 пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов, обстрел имел хаотичный характер.
Боевики "ДНР" в пятницу около семи часов вечера открыли из гранатомета огонь по украинским позициям в поселке Широкино, потом террористы применили 82-мм миномет.
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Пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля боевики 17 раз нарушили режим тишины.
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