Сегодня на Донбассе двое украинских военных получили боевые травмы

Оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил два украинских военнослужащих получили боевые травмы.

Как сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения танков, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» террористы осуществили обстрелы позиций Объединенных сил – неподалёку от населенных пунктов Широкино, Богдановка, Водяное. В районе ответственности ОТГ «Пивнич» террористы осуществили пять обстрелов позиций украинских войск – неподалёку от населенных пунктов Новолуганское, Попасная, Золотое-4, Майорск.

«На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 6 июля, вооруженные формирования РФ 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре – боевые травмы.