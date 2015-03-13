Сегодня боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В зоне проведения АТО боевики наносят огневые ударов по позициям украинских войск из 122-миллиметровых гаубиц и 120-миллиметровых минометов, которые в начале марта в двустороннем порядке должны быть отведены от линии боевого соприкосновения не менее как на 25 км.

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Сегодня на Донецком направлении с 11.20 до 12.10 со 120-миллиметровых минометов незаконные вооруженные формирования обстреляли опорный пункт вблизи поселка Пески, а с 11.30 и до 12.00 боевики вели артиллерийский огонь по Авдеевке. Кроме того, минометных ударов потерпели поселка Опытное и Николаевка.

На Мариупольском направлении продолжается боевое противостояние с российско-террористическими группировками вблизи Широкиного. За день здесь враг 6 раз обстрелял позиции сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов, сообщает пресс-центр.

Ранее УНИАН сообщал, что за сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных.