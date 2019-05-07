ОБСЕ в центре оккупированного Луганска заметила "Грады"

Разместив в Луганске тяжелое вооружение, боевики в очередной раз нарушили Минские соглашения.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе в период с 3 по 5 мая зафиксировала 20 ракетных систем залпового огня "Град", которые боевики разместили с нарушением линии отвода.

Об это говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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Согласно отчету, 3 мая беспилотник мониторинговой миссии зафиксировал семь систем БМ-21 "Град", 122 мм на полигоне возле Миусинска, что на 62 км юго-западнее Луганска, а также восемь РСЗО БМ-21 возле населенного пункта Садовый.

На следующий день, 4 мая наблюдатели зафиксировали пять танков Т-72, пять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" 122 мм, 10 буксируемых гаубиц, а именно пять единиц Д-30 и столько же 2А65 Мста-Б 152 мм.

Также пять ракетных систем залпового огня "Град", пять зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела"-10 и два противотанковых ракетных комплекса 9К111 "Фагот", 120 мм СММ ОБСЕ заметили в центре оккупированного Луганска.

Как сообщал УНИАН, ранее тяжелое вооружение было замечено на территории бывшего международного аэропорта «Луганск».