Красный Крест передал украинской стороне останки 16 "киборгов"

Об этом говорится в сообщении организации в соцсети Twitter.

Читайте такжеВ Донецком аэропорту обнаружены еще несколько тел - ОБСЕ

Отмечается, что для передачи останков Красный Крест предоставил перчатки, мешки и бирки для тел.

Как сообщал УНИАН, ранее пророссийские боевики заявили, что нашли под завалами 30 тел погибших бойцов АТО, защищавших Донецкий аэропорт.