Красный Крест передал украинской стороне останки 16 "киборгов"

17:26, 10 марта 2015
Война
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Международный комитет Красного Креста передал украинской стороне останки 16 бойцов антитеррористической операции, погибших в донецком аэропорту.

Останки 16 бойцов АТО, погибших в донецком аэропорту, передали украинской стороне / twitter.com/MKKK

Об этом говорится в сообщении организации в соцсети Twitter.

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Отмечается, что для передачи останков Красный Крест предоставил перчатки, мешки и бирки для тел.

Как сообщал УНИАН, ранее пророссийские боевики заявили, что нашли под завалами 30 тел погибших бойцов АТО, защищавших Донецкий аэропорт.

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