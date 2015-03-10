Красный Крест передал украинской стороне останки 16 "киборгов"
17:26, 10 марта 2015Война
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Международный комитет Красного Креста передал украинской стороне останки 16 бойцов антитеррористической операции, погибших в донецком аэропорту.
Останки 16 бойцов АТО, погибших в донецком аэропорту, передали украинской стороне / twitter.com/MKKK
Об этом говорится в сообщении организации в соцсети Twitter.
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Отмечается, что для передачи останков Красный Крест предоставил перчатки, мешки и бирки для тел.
Как сообщал УНИАН, ранее пророссийские боевики заявили, что нашли под завалами 30 тел погибших бойцов АТО, защищавших Донецкий аэропорт.
Для передачи останков в аэропорту г. #Донецк мы предоставили перчатки, мешки и бирки для тел.
— МККК (@MKKK) 10 Березень 2015
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