На Луганщине арестовали работника суда, который сотрудничал с "ЛНР"
В Луганской области 9 марта суд взял под стражу сотрудника районного суда Луганской области, который подозревается в сотрудничестве с террористической "Луганской народной республикой".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, было установлено, что с целью содействия деятельности террористической организации "ЛНР" работник районного суда осуществлял сбор информации о местах дислокации, численном составе и вооружении сил, задействованных в проведении антитеррористической операции, которые перемещались и дислоцировались в Беловодском и Станично-Луганском районах области.
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В отношении подозреваемого начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК украины (создание террористической группы или террористической организации).
Подозреваемому сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.