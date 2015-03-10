На Луганщине боевики обстреляли силы АТО вблизи трассы "Бахмутка"

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

"На контролируемой Украиной территории Луганской области вчерашний день (9.03) и прошлая ночь прошли почти без обстрелов. Одиночные взрывы среди ночи раздавались только на автодороге Бахмутка вблизи 29 блокпоста. Кроме того, артиллерийские и минометные выстрелы слышались со стороны оккупированного боевиками Славяносербска, однако населенные пункты по эту сторону разграничения огня не пострадали", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, продолжается восстановление поврежденных коммуникаций в прифронтовых селах.

Так, в пригороде Золотого подали газ и теплоснабжение, сюда начинают возвращаться люди. В Новотошковке свет подключают по отдельным улицам, единственным селом без электроэнергии пока остается Троицкое Попаснянского района.

Отмечается, что в Станице Луганской, Счастье, Попасной, Нижнем, Светличному, Золотом, Горном работают все системы жизнеобеспечения, сюда также постепенно возвращаются местные жители, которые уехали в безопасные места во время обстрелов. В населенных пунктах на контролируемой Украиной территории Луганщины продолжают развозить пенсию за март.