Боевики активно восстанавливают разбитую военную технику и наращивают силы – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«Фиксируется активное проведение террористами мероприятий боевой подготовки и восстановление технической готовности вооружений и военной техники», - пишет он.

По информации ИС, за двое суток из России прибыли 5 конвоев снабжения (1- железнодорожным транспортом, 4 – автомобильным, всего 8 вагонов ж\д транспорта и 46 единиц автомобильного транспорта). Кроме того, боевики усиленными темпами восстанавливают Дебальцевский ж\д узел.

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В то же время, боевики продолжают нарушать Минские договоренности. «Наиболее активно обстрелы велись на Донецком и Приморском (Мариупольском) направлениях, на участке северо-западнее н.п.Авдеевка, в районе н.п. Счастье, на участке от н.п.Светлодарск до н.п.Попасная», - сообщает Тымчук.

Практически по всей линии разграничения со стороны боевиков фиксируется лишь некоторое уменьшение количества артиллерии, отводимой в тыл согласно Минским договоренностям. Тяжелая бронетехника, в частности, танки, из которых также ведутся обстрелы позиций украинских войск, остаются на месте и от линии разграничения не отводятся.