Сегодня боевики семь раз обстреляли украинских военных, есть погибший и раненный

Один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один боец получил ранения.

С начала суток оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов 120 мм и 82 мм.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник шесть раз обстрелял позиции наших подразделений: из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе села Гнутово; из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды в районе населенного пункта Верхнеторецкое, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия у города Марьинка; из станковых противотанковых гранатометов у населенного пункта Гранитное, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Пески", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" оккупанты из автоматического стрелкового и снайперского оружия обстреляли позиции Объединенных сил у населенного пункта Южное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один воин получил ранения. "На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", - отмечается в сводке.

Ранее УНИАН сообщал, что за прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и три украинских бойца получили ранения.