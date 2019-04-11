Оккупанты расследуют хищение средств, выделенных на оборудование позиций боевиков «ЛДНР»

Российское оккупационное командование начало комплексную проверку состояния инженерного оборудования районов расположения передовых подразделений соединений боевиков.

На Донбассе оккупационное командование расследует факты хищения средств, выделенных на инженерное оборудование позиций боевиков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил на брифинге, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, российское оккупационное командование начало комплексную проверку состояния инженерного оборудования районов расположения передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил РФ, а особое внимание комиссии уделяют проверке восстановленных после зимнего периода боевых позиций артиллерийских и танковых подразделений.

"Комиссии обнаружили, что часть фотоотчетов, предоставленных начальниками инженерных служб в первом квартале с.г., не соответствуют действительности. Установлено предоставление в отчетах фотографий прежних позиций под видом новых, на оборудование которых якобы опять были потрачены выделенные средства", - добавил Мотузяник.

По данным разведки, сейчас командование противника проводит служебные расследования по выявленным нарушениям и фактам хищений средств, предназначенных для инженерного оборудования позиций передовых подразделений российско-оккупационных войск.