Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Донбассе (фото)
Военные Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении сбили беспилотный летательный аппарат российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, противник продолжает осуществлять провокационные действия для обвинения подразделений Объединенных сил в нарушении "весеннего" перемирия", - говорится в сообщении.
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"Так, на Авдеевском направлении противником устроена провокация с использованием беспилотного летательного аппарата, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и раскрытия системы огня подразделений ОС", - заявляют военные.
"Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, провокация была пресечена, а очередной БПЛА противника уничтожен", - отмечается в сообщении.
Остатки сбитого беспилотника передали специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.
Как сообщал штаб ООС, с начала текущих суток в зоне проведения Операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.