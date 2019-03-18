Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Донбассе (фото)

Оккупанты с помощью беспилотника пытались разузнать расположение оборонительных редутов украинских сил.

Военные Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении сбили беспилотный летательный аппарат российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, противник продолжает осуществлять провокационные действия для обвинения подразделений Объединенных сил в нарушении "весеннего" перемирия", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЭксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с Россией

"Так, на Авдеевском направлении противником устроена провокация с использованием беспилотного летательного аппарата, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и раскрытия системы огня подразделений ОС", - заявляют военные.

"Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, провокация была пресечена, а очередной БПЛА противника уничтожен", - отмечается в сообщении.

Остатки сбитого беспилотника передали специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.

Как сообщал штаб ООС, с начала текущих суток в зоне проведения Операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.