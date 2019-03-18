ВСУ потеряли еще одного бойца на Донбассе - 1998 года рождения

С начала текущих суток зафиксированы два прицельных обстрела со стороны оккупантов.

С начала текущих суток в зоне проведения Операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

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«С начала текущих суток на линии боевого соприкосновения по состоянию на 12.00 зафиксировано уже 2 прицельные обстрела со стороны российско-оккупационных войск. С 06.40 в течение 25 минут по направлению поселка Молодежное оккупанты выпустили 14 мин преимущественно 120-го калибра по оборонительных позициях наших защитников Катериновки. В районе Хутора Вольный около 10.00 зафиксированы вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - сказал он.

По его словам, защитники Украины вели адекватные оборонительные действия с применением дежурных огневых средств.

«К большому сожалению, по имеющейся информации, в составе подразделений Объединенных сил с начала текущих суток есть безвозвратная потеря. В результате вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий 1998 г.р.», - сообщил Гуцуляк.