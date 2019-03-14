Россия перед выборами увеличила поставки боеприпасов и горючего на Донбасс – разведка

Кроме того, российские офицеры активизировали деятельность по повышению уровня укомплектованности оккупационных подразделений личным составом.

Российская Федерация увеличила поставки боеприпасов, горючего и другого военного имущества на оккупированный Донбасс.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Командование вооруженных сил Российской Федерации принимает меры для усиления боеспособности группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории востока Украины", - сказал Праута.

По данным разведки, с начала этой недели увеличились объемы поставок с территории России боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества для обеспечения соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

Кроме того, новоназначенные в порядке очередности кадровые российские офицеры активизировали деятельность по повышению уровня укомплектованности подразделений личным составом за счет призыва местного населения по так называемой «упрощенной процедуре», в том числе лиц, не пригодных к военной службе по состоянию здоровья.

В то же время, для предотвращения проявлений недовольства действиями российских оккупантов со стороны населения Донбасса, активизировано распространение ложной и искаженной информации об угрозе наступления Вооруженных сил Украины.

Ранее в сети показали видео удара украинских военных по позициям пророссийских террористов на Донбассе.