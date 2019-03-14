ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Донбассе - двое уничтоженных (видео)
09:07, 14 марта 2019Война
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В результате удара уничтожены два террориста.
В сети показали видео удара украинских военных по позициям пророссийских террористов на Донбассе.
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Ролик на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"В конце февраля оккупанты провоцировали, а ОСы успокаивали... Двое представителей оккупационных сил присоединились к "200 бригаде"", - написал он.
Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц сообщил о том, что между террористами "ДНР" и их командиром случился конфликт, в результате которого последнего расстреляли.
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