ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Донбассе - двое уничтоженных (видео)

В результате удара уничтожены два террориста.

В сети показали видео удара украинских военных по позициям пророссийских террористов на Донбассе.

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Ролик на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В конце февраля оккупанты провоцировали, а ОСы успокаивали... Двое представителей оккупационных сил присоединились к "200 бригаде"", - написал он.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц сообщил о том, что между террористами "ДНР" и их командиром случился конфликт, в результате которого последнего расстреляли.