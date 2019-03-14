цей матеріал доступний українською

ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Донбассе - двое уничтоженных (видео)

09:07, 14 марта 2019
Война
623 0

В сети показали видео удара украинских военных по позициям пророссийских террористов на Донбассе.

Читайте такжеИз-за взрыва гранаты в блиндаже двое украинских бойцов погибли, один получил ранения

Ролик на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В конце февраля оккупанты провоцировали, а ОСы успокаивали... Двое представителей оккупационных сил присоединились к "200 бригаде"", - написал он.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц сообщил о том, что между террористами "ДНР" и их командиром случился конфликт, в результате которого последнего расстреляли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#боевики#ВСУ#удар