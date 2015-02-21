За сутки на Донбассе погиб 1 украинский военный, 40 получили ранения
13:21, 21 февраля 2015Война
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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко
REUTERS
За последние сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военнослужащий, 40 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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"За последние сутки в результате большого количества провокаций один украинский военнослужащий погиб и 40 - ранены", - сказал он.
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