За сутки на Донбассе погиб 1 украинский военный, 40 получили ранения

За последние сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военнослужащий, 40 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики наращивают технику с целью возможного наступления на Мариуполь - Лысенко

"За последние сутки в результате большого количества провокаций один украинский военнослужащий погиб и 40 - ранены", - сказал он.