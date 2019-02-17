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В штабе ООС рассказали о сегодняшних провокациях боевиков – били из запрещенного оружия

18:41, 17 февраля 2019
Война
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Оккупанты 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил / фото facebook.com/Стас Кухарчук

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, при этом зафиксировано пять случаев применения боевиками вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских защитников: из минометов калибра 120 и 82 мм - вблизи населенного пункта Лебединское; из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - возле поселка Пески; из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Водяного, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Катериновка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

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Теги: #Донбасс#боевики