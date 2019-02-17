Премьер Хорватии считает, что хорватский опыт может стать полезным для деоккупации Донбасса

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович убежден, что деоккупация должно проходить мирно, с помощью дипломатических средств и политического давления.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что хорватский опыт может стать полезным для деоккупации Донбасса.

Об этом Пленкович сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности, выступая на сессии на тему: «Безопасность в Восточной Европе».

Он напомнил, что с лета 1990 года до января 1998 некоторые хорватские территории были оккупированы.

"У нас были две модели их освобождения. Одна - с помощью военной и полицейской операции, и еще одна - с помощью дипломатических усилий под эгидой Организации Объединенных Наций, и решительного участия Америки благодаря генералу Кляйну (Жак-Поль Кляйн - УНИАН) в мирной реинтеграции Восточной Славонии", - заявил Пленкович.

Он выразил убеждение, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо перенять хорватский опыт деоккупации территорий - задействовать дипломатические средства и политическое давление.

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"Принимая во внимание такой сложный контекст ситуации в Украине, а также в Грузии, я думаю, что этот опыт, который полагается на средства дипломатии, политики давления, очень длительного, но поддерживаемого процесса, на самом деле привел к реинтеграции территории. На это потребовалось время. Это было непросто. Это было очень сложно. Я думаю, что у нас в стране до сих пор есть люди, которые по-настоящему недовольны этим процессом", - подчеркнул глава хорватского правительства.

По его убеждению, процесс реинтеграции лучше проводить мирно.

"Поскольку в Украине не замороженный конфликт, вероятно, что с течением времени для нас это конфликт низкой интенсивности, но для тех, кто погибает, - это конфликт, это агрессия. И это ключевой аспект. Мы все должны осознавать это", - подчеркнул Пленкович .

Как сообщал УНИАН, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины рассматривают политико-дипломатическую реинтеграцию Донбасса по примеру хорватской Восточной Славонии. В министерстве отмечают, что все псевдообразования боевиков должны исчезнуть, и должны быть созданы три компонента миротворческой миссии ООН - военный, полицейский и гражданский.