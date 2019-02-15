цей матеріал доступний українською

Уничтожение техники оккупантов на Донбассе попало на видео

15:22, 15 февраля 2019
Война
392 0

Недавно бойцы 54-й бригады подбили КамАЗ с зенитной установкой и еще два автомобиля, которые регулярно подвозили оккупантам на Донбассе боеприпасы.

Читайте такжеНа Донбассе с начала суток погиб военный, еще двое ранены

Видео успешной операции украинских военных опубликовал в Facebook фонд "Вернись живым".

"Эти ребята будут уничтожать любую вражескую технику и силу, даже разрешенную Минскими договоренностями. Все, что будет угрожать их жизни и жизни их собратьев", - говорится в сообщении.

Ранее в сети показали уничтожение в зоне ООС огневой точки боевиков бойцами 54-й бригады ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#техника#ВСУ#оккупанты