Уничтожение техники оккупантов на Донбассе попало на видео
15:22, 15 февраля 2019Война
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Когда именно это произошло, не уточняется.
Недавно бойцы 54-й бригады подбили КамАЗ с зенитной установкой и еще два автомобиля, которые регулярно подвозили оккупантам на Донбассе боеприпасы.
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Видео успешной операции украинских военных опубликовал в Facebook фонд "Вернись живым".
"Эти ребята будут уничтожать любую вражескую технику и силу, даже разрешенную Минскими договоренностями. Все, что будет угрожать их жизни и жизни их собратьев", - говорится в сообщении.
Ранее в сети показали уничтожение в зоне ООС огневой точки боевиков бойцами 54-й бригады ВСУ.
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