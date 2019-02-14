"Страйк" с первого выстрела: в сети показали уничтожение бойцом ВСУ огневой точки боевиков (видео)

Произошло это в районе поселка Катериновка Луганской области.

В сети показали уничтожение в зоне ООС огневой точки боевиков бойцами 54-й бригады ВСУ.

Видео выложил на своем YouTube-канале волонтер Юрий Мысягин.

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Как говорится в аннотации к видео, в районе поселка Катериновка Луганской области одна из позиций российско-террористических войск доставляла уж очень много дискомфорта. Пулемет "УТЕС" калибра 12,7 на одном из опорных пунктов оккупантов практически не замолкал.

«Для принуждения к соблюдению мирных договоренностей, в ситуацию пришлось вмешаться "спецам по игре в боулинг" из 54-й бригады. Первым же точно запущенным шаром под названием "Корсар" пулемет вместе с расчетом был уничтожен. И наступила недолгая тишина», – сообщил Мысягин.

«У нас в ВСУ есть разные профи, в том числе по игре в боулинг. Страйки умеют выбивать отлично», – подчеркнул волонтер.