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"Страйк" с первого выстрела: в сети показали уничтожение бойцом ВСУ огневой точки боевиков (видео)

16:15, 14 февраля 2019
Война
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Момент уничтожения огневой точки боевиков / скриншот видео Юрий Мысягин

Видео выложил на своем YouTube-канале волонтер Юрий Мысягин.

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Как говорится в аннотации к видео, в районе поселка Катериновка Луганской области одна из позиций российско-террористических войск доставляла уж очень много дискомфорта. Пулемет "УТЕС" калибра 12,7 на одном из опорных пунктов оккупантов практически не замолкал.

«Для принуждения к соблюдению мирных договоренностей, в ситуацию пришлось вмешаться "спецам по игре в боулинг" из 54-й бригады. Первым же точно запущенным шаром под названием "Корсар" пулемет вместе с расчетом был уничтожен. И наступила недолгая тишина», – сообщил Мысягин.

«У нас в ВСУ есть разные профи, в том числе по игре в боулинг. Страйки умеют выбивать отлично», – подчеркнул волонтер.

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Теги: #Донбасс#Украина#ВСУ