Российско-террористические войска перебрасывают технику в район Горловки - Тымчук

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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«Противник провел перегруппировку своих сил. В район Горловки переброшены 2 батальонные тактические группы российско-террористических войск, усиленные отдельной бронегруппой (в целом порядка 900 чел., 25 танков, 32 ББМ, до 20 единиц автотранспорта, 2 миномётные батареи, 2 батареи ствольной артиллерии - 6 гаубиц Д-30 и 6 противотанковых орудий МТ-12)», - пишет военный эксперт.