Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Гнутово

Климкин, Петршичек и Самуэльсен планируют получить актуальную информацию о ситуации с безопасностью, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения ООС.

Министры иностранных дел Украины, Чехии и Дании Павел Климкин, Томаш Петршичек и Андрес Самуэльсен прибыли на контрольный пункт въезда-выезда в Гнутово на линии разграничения.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Первая остановка на контрольном пункте въезда-выезда в Гнутово, где встречаются две реальности", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь с целью ознакомления с текущей ситуацией на Донбассе. Климкин, Петршичек и Самуэльсен планируют получить актуальную информацию о ситуации с безопасностью, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, обусловленной российской блокадой украинских морских портов в Азовском море и военной агрессией.