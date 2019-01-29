Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Гнутово
Министры иностранных дел Украины, Чехии и Дании Павел Климкин, Томаш Петршичек и Андрес Самуэльсен прибыли на контрольный пункт въезда-выезда в Гнутово на линии разграничения.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.
"Первая остановка на контрольном пункте въезда-выезда в Гнутово, где встречаются две реальности", - заявил Климкин.
First stop at Hnutove entry-exit checkpoint where two realities meet #StopRussianAgression#Marioupol#RussiaAttacksUkraine@anderssamuelsen@TPetricekpic.twitter.com/3fGogzqUhC— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 29, 2019
Как сообщал УНИАН, сегодня главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь с целью ознакомления с текущей ситуацией на Донбассе. Климкин, Петршичек и Самуэльсен планируют получить актуальную информацию о ситуации с безопасностью, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, обусловленной российской блокадой украинских морских портов в Азовском море и военной агрессией.