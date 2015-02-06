За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще 25 ранены - Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

«Обстановка в зоне проведения АТО, и районах, которые с ней граничат, остается напряженной. В течение суток незаконными вооруженными формированиями совершено 104 обстрела позиций сил АТО. Под огонь вражеской артиллерии попали позиции сил АТО в районах сорока населенных пунктов. В результате боевых столкновений, обстрелов наших позиций за сутки Украина потеряла одного военнослужащего. Еще 25 получили ранения различной степени тяжести. Всех раненых направляют в лечебные учреждения», - отметил Селезнев.

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Также он добавил, что в настоящее время в госпиталях и лечебных учреждениях находится 456 военнослужащих, из них 12 - тяжелораненые.