В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала колонну грузовиков с боеприпасами для "Града"

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 4 февраля, сообщают Новости Донбасса.

"На восточной окраине контролируемой ДНР Макеевки (10 км к востоку от г. Донецк) СMM наблюдала 21 зеленый грузовик военного типа... Некоторые грузовики были накрыты; в тех, что не были накрыты, СММ могли видеть коробки с боеприпасами "Град"", - говорится в сообщении.

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Кроме того, наблюдатели ОБСЕ заметили два военных бензовоза. Возле населенного пункта Рассыпное, которое также находится под контролем НВФ, наблюдатели зафиксировали 3 "Урала", которые перевозили реактивные системы залпового огня.