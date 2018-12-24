В ОРЛО вспыхнули междоусобные "разборки": убито как минимум 5 человек – ИС

По прогнозам ИС, ожидаются новые разборки между участниками «ЛНР» и другими бандитами.

В ряде приграничных городков оккупированной части Луганщины происходят разборки между представителями криминала и контролируемыми местными «ментами» контрабандными «кланами».

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Как сообщает «Информационное сопротивление», разборки серьезные – с жертвами и стрельбой. По состоянию на конец текущей недели, как минимум 5 человек погибли.

«Осмелевший криминал, судя по всему, «под крышей» «правоохранителей лнр», затеял очередной передел «рынка», – предполагают в ИС.

Изменившаяся структура товарного потока и сужающаяся кормовая база подталкивают к перераспределению. «Ранее существовавшая структура: крупная контрабанда – через «служивых», средняя и мелкая – через бандитов, перестала удовлетворять «бандитов», а значит, оккупационные «силовые структуры» решили подмять и крупно-товарную контрабанду», – говорится в сообщении.

При этом, как отметили в ИС, ожидаются новые разборки – явно претендующие на более высокий уровень «разбирающихся».