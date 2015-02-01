Позиции полка "Азов" под Мариуполем обстреляли из артиллерии

Об этом говорится в сообщении на странице полка в Facebook.

"Только что вражеская артиллерия нанесла удар по позициям полка Азов под Мариуполем. С нашей стороны потерь нет. Азовцы сохраняют спокойствие и продолжают защищать рубежи", - сказано в сообщении, опубликованном в 00:30.

Ранее днем в Мариупольском направлении было осуществлено две атаки.

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-офицера штаба АТО сектора "М" Дмитрия Чалого.

Читайте такжеСовет ЕС по иностранным делам заявил об ответственности России за обстрел МариуполяПо его информации, в 16:30 был совершен обстрел из артиллерии позиций ВСУ в районе Чермалыка.

В 16:50 обстрела из минометов подверглись позиции сил АТО в районе Николаевки.

Потерь среди личного состава военнослужащих Украины нет.