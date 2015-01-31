Силы АТО уничтожили 16 боевиков, полсотни - ранены

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

"В районе Дебальцево украинские патриоты обезвредили 3 пушки", - говорится в сообщении.

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Также, по уточненным данным, 30 января террористы потеряли 129 человек убитыми и 331 - ранеными, пишет Украинская правда.

Кроме того бойцы АТО уничтожили 2 танка и 11 боевых бронированных машин противника.

Как отметили в штабе, 31 января около 13:00 террористы дважды обстреляли теплоэлектростанцию в Счастье, а также населенные пункты Новокалиново и Пески.

"31 января террористы не прекращали обстреливать позиции сил АТО и населенные пункты, используя при этом артиллерию, минометы и стрелковое оружие. На Луганском направлении из автоматических гранатометов, танков, артиллерии и" Градов "боевики обстреляли Счастье, по артиллерии и минометов огонь велся по Новотошковском , Комышный и Крымском. Крымское также претерпело обстрелов из танков ", - сообщили в штабе АТО.

Вражеская артиллерия и минометы в течение дня 4 раза обстреляли Трехизбенку, а также Станицу Луганскую. В районе Сокольников произошло боестолкновение.

На Донецком направлении минометы противника вели огонь по Песках и Опытному, с помощью артиллерии террористы нанесли огневые удары по населенным пунктам Опытное, Славное, Пески.

Поселки Тоненькое и Северное подверглись огню из "Градов". Из артиллерии велся огонь по Новомихайловке, Березовому, Гранитному, Водяному и Авдеевке

На Дебальцевском направлении из минометов и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" террористы несколько раз обстреляли Троицкое, Чернухино и Санжаровку. Минометный огонь также велся по Орлово - Ивановке.

Поселок Золотое 5 раз был обстрелян из артиллерии и "Градов" врага. В районе Чернухино террористы пытались штурмовать позиции сил АТО, однако получили отпор и отступили.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов бандиты обстреляли Николаевку и Чермалык.